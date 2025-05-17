Endonezya Donanması, Uyuşturucu Taşıyan Gemiyi Durdurdu

Endonezya Donanması, Uyuşturucu Taşıyan Gemiyi Durdurdu
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Endonezya Donanması, uyuşturucu taşıdığı şüphesiyle durdurulan bir gemide 1,2 ton kokain ve 700 kilogram kristal metanfetamin ele geçirdi. Geminin mürettebatının geçerli seyahat belgeleri bulunmamakta ve geminin uyuşturucu kaçakçılığında kullanıldığı tespit edildi.

CAKARTA, 17 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya Donanması'na ait bir devriye botu, uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen yabancı bandıralı bir gemiyi durdurdu.

Endonezya Ordu Sözcüsü Agung Saptoadi'nin cuma günü yaptığı açıklamaya göre, çarşamba günü gerçekleştirilen operasyonda Tayland bandıralı Aungtoetoe 99 adlı gemide 1,2 ton kokain ve 700 kilogram kristal metanfetamin ele geçirildi.

Saptoadi, geminin kendisini bir balıkçı teknesi olarak gizlediğini ve uyuşturucunun onlarca çuvalda bulunan çay paketlerinin içine gizlendiğini söyledi.

Sözcü, mürettebattan birinin Tayland, dördünün ise Myanmar vatandaşı olduğunu ve hiçbirinin geçerli seyahat belgesine sahip olmadığını belirtti.

"Bu bulgular, Aungtoetoe 99'un uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında kullanıldığını ve Endonezya halkının güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullanan Saptoadi, operasyona yerel gümrük ve vergi dairesi yetkililerinin de destek verdiğini açıkladı.

Endonezya'nın uyuşturucu suçlarına yönelik katı yasaları uyarınca, bu tür suçlara karışanlar 5 yıldan ölüm cezasına kadar varan ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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