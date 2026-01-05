Endonezya'dan Venezuela'daki Durumla İlgili Diyalog Çağrısı

CAKARTA, 5 Ocak (Xinhua) -- Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki son gelişmelerden endişe duyduklarını belirterek, güç kullanımı veya güç kullanma tehdidinin bölgesel istikrarı ve uluslararası normları zedeleyebileceği uyarısında bulundu.

Bakanlığın pazar günü geç saatlerde resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Endonezya, uluslararası ilişkilerde tehlikeli bir emsal teşkil etme riski taşıyan ve bölgesel istikrarı, barışı ve egemenlik ve diplomasi ilkelerini zedeleyebilecek olan güç kullanımı veya güç kullanma tehdidi içeren her türlü eylemden büyük endişe duymaktadır" denildi.

Açıklamada uluslararası toplumun Venezuela halkının egemenliklerini kullanma ve kendi yollarını ve geleceklerini belirleme hakkı ve iradesine saygı duymasının zorunlu olduğu belirtildi.

Açıklamada Endonezya'nın tüm taraflara diyalog yürütme ve itidalle hareket etme çağrısı yaptığı kaydedildi. Bu kapsamda güvenlik ve refahlarına verilen önceliğin sürdürülmesi gereken sivillerin korunması başta olmak olmak üzere Birleşmiş Milletler Şartı'nın ve uluslararası insani hukukun ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası hukuka tam anlamıyla saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.