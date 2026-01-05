Haberler

Endonezya'dan Venezuela'daki Durumla İlgili Diyalog Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki son olaylar hakkında endişelerini açıkladı ve güç kullanımının bölgesel istikrarı tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu. Uluslararası toplumdan, Venezuela halkının egemenliklerine saygı göstermesi istendi.

CAKARTA, 5 Ocak (Xinhua) -- Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki son gelişmelerden endişe duyduklarını belirterek, güç kullanımı veya güç kullanma tehdidinin bölgesel istikrarı ve uluslararası normları zedeleyebileceği uyarısında bulundu.

Bakanlığın pazar günü geç saatlerde resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Endonezya, uluslararası ilişkilerde tehlikeli bir emsal teşkil etme riski taşıyan ve bölgesel istikrarı, barışı ve egemenlik ve diplomasi ilkelerini zedeleyebilecek olan güç kullanımı veya güç kullanma tehdidi içeren her türlü eylemden büyük endişe duymaktadır" denildi.

Açıklamada uluslararası toplumun Venezuela halkının egemenliklerini kullanma ve kendi yollarını ve geleceklerini belirleme hakkı ve iradesine saygı duymasının zorunlu olduğu belirtildi.

Açıklamada Endonezya'nın tüm taraflara diyalog yürütme ve itidalle hareket etme çağrısı yaptığı kaydedildi. Bu kapsamda güvenlik ve refahlarına verilen önceliğin sürdürülmesi gereken sivillerin korunması başta olmak olmak üzere Birleşmiş Milletler Şartı'nın ve uluslararası insani hukukun ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası hukuka tam anlamıyla saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü şarkıcı da gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Venezuela'da binlerce kişi Maduro'ya destek için yürüdü! ABD'ye tepki gösterdiler

ABD'nin saldırdığı ülkede binlerce kişi sokaklara döküldü
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
Necip Uysal'a sürpriz teklif! Anında cevap verdi

Süper Lig'den sürpriz teklif! Anında cevap verdi
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu