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Endonezya'daki Yanardağ Patlamasından Bir Kare

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Endonezya'daki Yanardağ Patlamasından Bir Kare

YOGYAKARTA, 30 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta ilinin Sleman ilçesine bağlı Turgo Purwobinangun köyünde yer alan Merapi Dağı'nın bir patlama sırasında püskürttüğü volkanik maddeler görülüyor, 29 Ocak 2023. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)

YOGYAKARTA, 30 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta ilinin Sleman ilçesine bağlı Turgo Purwobinangun köyünde yer alan Merapi Dağı'nın bir patlama sırasında püskürttüğü volkanik maddeler görülüyor, 29 Ocak 2023. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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