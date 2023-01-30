Endonezya'daki Yanardağ Patlamasından Bir Kare
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YOGYAKARTA, 30 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta ilinin Sleman ilçesine bağlı Turgo Purwobinangun köyünde yer alan Merapi Dağı'nın bir patlama sırasında püskürttüğü volkanik maddeler görülüyor, 29 Ocak 2023. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)
YOGYAKARTA, 30 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta ilinin Sleman ilçesine bağlı Turgo Purwobinangun köyünde yer alan Merapi Dağı'nın bir patlama sırasında püskürttüğü volkanik maddeler görülüyor, 29 Ocak 2023. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel