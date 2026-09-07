Haberler

Endonezya'da Volkan Patlaması: 1500+ Uçuş İptal

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Ülke geneli 8 havalimanında 170 binden fazla yolcu mahsur kaldı

Endonezya'nın Anak Krakatau Adası'ndaki yanardağda meydana gelen patlamanın ardından volkanik küllerin ülkenin farklı kesimlerine yayılması üzerine ülke genelinde 1500'den fazla uçuş iptal edildi.

Endonezya ulusal basınındaki haberlere göre, Anak Krakatau'daki yanardağda dün yaşanan patlamanın etkileri sürüyor.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, volkanik kül Java bölgesinde 6 bin metreye, Sumatra bölgesinde ise 15 bin metreye kadar yükseldi.

Patlama sonrası ülke genelinde yerel ve uluslararası 1558 uçuş iptal edilirken, 8 havalimanında 170 binden fazla yolcu mahsur kaldı.

Endonezya Ulaştırma Bakanı Dudy Purwagandhi, volkanik külün Batı Java'ya doğru yayıldığının tespit edilmesi sonrası bazı havalimanlarının geçici kapatılması kararını verdiklerini bildirdi.

Kaynak: AA
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

Eski MİT'çinin şüpheli ölümü için 15 yıl sonra düğmeye basıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öldü sanıp yas tutmaya başladılar! 10 gün sonra mucize yaşandı

Mucizenin görüntüsü!
Okulun yanı başında skandal görüntü! Kimseye aldırış etmediler

Okulun yanı başında skandal görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Uçakta koltuğa bantlanmıştı! Kimliği ortaya çıktı, işinden oldu

Bu görüntünün faturası ağır oldu! Kimliği deşifre olunca işten attılar
Tanju Özcan 2. kez hakim karşısında! Vahim suçlamalara karşı kendini savunacak

Vahim suçlamalara karşı kendini savunacak!

15 yıllık aradan sonra Küçük Emrah sahneyi yarıda kesti! Annesinin elini öptü

15 yıl sonra dönen Küçük Emrah’tan olay hareket! Annesini görünce...
Geçemeyince hepsini kayda alıp polise gitti! Engelli vatandaşın ihbarı 55 araca ceza yağdırdı

Hastane önünde bunu yaptıklarına bin pişman oldular
Yılmaz Erdoğan, Demet Evgar ve Rıza Kocaoğlu yerinde duramadığı anlar

Sayı geldikçe kendilerinden geçtiler! İşte o anlar