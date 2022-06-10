Endonezya'daki Vespa Müzesi motosiklet meraklılarının ilgi odağı oldu - Haberler

Endonezya'daki Vespa Müzesi motosiklet meraklılarının ilgi odağı oldu Endonezya'nın Bali Adası, 9-12 Haziran tarihlerinde "Dünya Vespa Günü" festivaline ev sahipliği yapıyor. Endonezya'nın Bali Adası, 9-12 Haziran tarihlerinde "Dünya Vespa Günü" festivaline ev sahipliği yapıyor. 1950'lerden 2021'e kadar üretilen serilerden 50'den fazla Vespa modelinin sergilendiği müzeyi çok sayıda motosiklet meraklısı ziyaret etti. AA / Anton Raharjo - Güncel Bali Adası Güncel Haberler

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