Endonezya'daki Vespa Müzesi motosiklet meraklılarının ilgi odağı oldu - Haberler

Endonezya'daki Vespa Müzesi motosiklet meraklılarının ilgi odağı oldu
AA - Anton Raharjo - Güncel
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Endonezya'nın Bali Adası, 9-12 Haziran tarihlerinde "Dünya Vespa Günü" festivaline ev sahipliği yapıyor.
Endonezya'nın Bali Adası, 9-12 Haziran tarihlerinde "Dünya Vespa Günü" festivaline ev sahipliği yapıyor. 1950'lerden 2021'e kadar üretilen serilerden 50'den fazla Vespa modelinin sergilendiği müzeyi çok sayıda motosiklet meraklısı ziyaret etti.
AA / Anton Raharjo - Güncel