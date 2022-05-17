Endonezya'daki Vesak Günü Kutlamalarında Fenerler Uçuruldu - Haberler

MAGELANG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Endonezyalı Budistler, Mayıs ayında dolunayın görüldüğü gün olan Vesak'ı kutlamak amacıyla binlerce fener uçurdu. Vesak, dünya genelinde milyonlarca Budist'in Buda'nın doğumunu, aydınlanmasını ve vefatını andığı en kutsal günlerden biri.

Endonezya'nın Orta Java eyaletine bağlı Magelang'daki Borobudur tapınağında bir Budist keşiş, Vesak Günü'nü kutlamak için düzenlenen törende fenerler uçurduktan sonra selfie çekiyor, 16 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Endonezya'nın Orta Java eyaletine bağlı Magelang'daki Borobudur tapınağında insanlar, Vesak Günü'nü kutlamak için düzenlenen törende fener uçuruyor, 16 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Endonezya'nın Orta Java eyaletine bağlı Magelang'daki Borobudur tapınağında insanlar, Vesak Günü'nü kutlamak için düzenlenen törene katılıyor, 16 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Xinhua / Güncel