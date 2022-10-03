Endonezya'da yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler anıldı Güncel Haberler Endonezya'da, futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi sonlandırmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından çıkan izdihamda 125 kişi hayatını kaybetti. Endonezya'da, futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi sonlandırmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından çıkan izdihamda 125 kişi hayatını kaybetti. İzdihamın yaşandığı Malang kentindeki Kanjuruhan Stadyumu'nun dışında bir araya gelen bölge sakinleri, hayatını kaybeden vatandaşlar için çiçek bıraktı. Endonezya Futbol Federasyonu, 2022/2023 Liga 1 müsabakalarını bir hafta süreyle erteledi ve Arema takımının sezonun geri kalanında ev sahipliği yapmasını yasakladı. Güncel Kaynak: AA / Dasril Roszandi Futbol Güncel Haberler

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