Endonezya'da 107 bin hektar alan yangınlardan etkilendi

CAKARTA, 11 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya hükümeti, ağustos ayı başı itibarıyla ülke genelinde 107.000 hektardan fazla arazi ve ormanlık alanın yangınlardan etkilendiğini bildirdi.

Siyasi ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Koordinasyon Bakanı Djamari Chaniago pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, hükümetin yangınlarla mücadele etmek için hem hava hem de kara operasyonları yürüttüğünü söyledi. Hava operasyonlarında, operasyonel ihtiyaçlara bağlı olarak yaklaşık 43 helikopter ile 10 ila 15 sabit kanatlı uçağın kullanıldığı belirtildi.

Djamari, güçlü El Nino hava koşullarının yol açtığı uzun süreli kuraklık nedeniyle yangınların daha da şiddetlendiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua