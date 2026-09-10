Endonezya'da yanardağ patlamasını takip ederken kaybolan 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

BANTEN, 10 Eylül (Xinhua) -- Endonezya'nın Banten eyaletinin Pandeglang bölgesinde arama ve kurtarma operasyonu yürütmek üzere teknelerle denize açılan kurtarma ekipleri, 10 Eylül 2026.

Endonezyalı kurtarma ekipleri çarşamba günü Anak Krakatau Yanardağı'ndaki patlamayı takip ederken iletişimi kesilen ve aralarında 5 gazetecinin de bulunduğu 8 kişiyi taşıyan sürat teknesi için arama bölgesini genişletti.

Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı'na göre tekne, iletişim kesilmeden önce pazartesi günü yerel saatle 14.00 civarında Banten eyaletindeki Carita'da bulunan bir iskeleden hareket etmişti. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Kaynak: Xinhua