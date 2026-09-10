Haberler

Endonezya'da yanardağ patlamasını takip ederken kaybolan 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BANTEN, 10 Eylül (Xinhua) -- Endonezya'nın Banten eyaletinin Pandeglang bölgesinde arama ve kurtarma operasyonu yürütmek üzere teknelerle denize açılan kurtarma ekipleri, 10 Eylül 2026.

BANTEN, 10 Eylül (Xinhua) -- Endonezya'nın Banten eyaletinin Pandeglang bölgesinde arama ve kurtarma operasyonu yürütmek üzere teknelerle denize açılan kurtarma ekipleri, 10 Eylül 2026.

Endonezyalı kurtarma ekipleri çarşamba günü Anak Krakatau Yanardağı'ndaki patlamayı takip ederken iletişimi kesilen ve aralarında 5 gazetecinin de bulunduğu 8 kişiyi taşıyan sürat teknesi için arama bölgesini genişletti.

Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı'na göre tekne, iletişim kesilmeden önce pazartesi günü yerel saatle 14.00 civarında Banten eyaletindeki Carita'da bulunan bir iskeleden hareket etmişti. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! 2 kişi öldü, avukat ağır yaralı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dört belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Dört belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor! İşte o isimler
2 yıllık vize aldığı ülkede 2 hafta dayanamadı: Buradaki erkeklerde sorun var

2 yıllık vize aldığı ülkede 2 hafta dayanamadı! Apar topar ayrıldı
Derbinin en çok konuşulan ismiydi! MHK'den Halil Umut Meler kararı

Derbinin faturası ona kesildi
Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı: 600 gram balık 100 TL

Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü
Ev sahiplerini öldüren kiracı böyle yakalandı

Ev sahiplerini öldüren kiracı böyle yakalandı! Suç dosyası kabarık
Nihat Kahveci, ''Gerçekten yazık'' deyip Galatasaraylı ismi hedef aldı

Nihat Kahveci, ''Gerçekten yazık'' deyip Galatasaraylı ismi hedef aldı
Yemen'de savaşın seyrini değiştiren görüntüler! Yüzlerce asker teslim oldu

Böylesi görülmedi! Teslim olan askerler uzun kuyruklar oluşturdu