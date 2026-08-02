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Endonezya'da yaklaşık 250 kişiyi taşıyan gemide yangın çıktı

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CAKARTA, 2 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaleti açıklarında Cava Denizi'nde yaklaşık 250 kişiyi taşıyan gemide pazar günü sabah saatlerinde yangın çıktı.

CAKARTA, 2 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaleti açıklarında Cava Denizi'nde yaklaşık 250 kişiyi taşıyan gemide pazar günü sabah saatlerinde yangın çıktı.

Surabaya Arama ve Kurtarma Ofisi'nden yapılan açıklamada, geminin pazar sabahı Doğu Cava'daki Surabaya'dan Sulawesi Adası'ndaki Makassar'a gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Gemi neredeyse tamamen alevler içinde kaldığı sırada Sapudi Adası'nın yaklaşık 35,2 kilometre kuzeyinde bulunmaktaydı. Yolcular ise köprü güvertesinde ve burun kısmındaydı" denildi.

Yakınlarda bulunan birkaç gemi, alevlerden kaçmak için denize atlayan onlarca yolcuyu kurtardı.

Olay yerine kurtarma gemileri, personel ve birden çok sert gövdeli şişme bot sevk edildi. Arama ve kurtarma operasyonu an itibarıyla devam ederken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Kaynak: Xinhua
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