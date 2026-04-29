Endonezya'da 'Xi Jinping: Çin'in Yönetimi' Kitabının 5. Cildinin İngilizce Baskısı Tanıtıldı

CAKARTA, 29 Nisan (Xinhua) -- "Xi Jinping: Çin'in Yönetimi" kitabının 5. cildinin İngilizce baskısı, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı.

Etkinlik katılımcıları, Xi Jinping'in yeni dönemde Çin'e özgü sosyalizm düşüncesinin gelişimindeki son kazanımları yansıtan kitabın, uluslararası toplumun çağdaş Çin'i anlaması açısından güvenilir bir kaynak olduğunu belirtti.

Endonezya Halk Danışma Meclisi Başkanı Ahmad Muzani, etkinlikte yaptığı konuşmada kitabın, Endonezya'nın diplomasi, akademi ve politika çevreleri için değerli bir referans olduğunu, tanıtım etkinliğinin ise iki ülke arasındaki fikir ve görüş alışverişini derinleştirmede önemli bir platform işlevi gördüğünü ifade etti.

Endonezya Göç Bakanı Muhammed Iftitah Sulaiman Suryanagara da, "Çin ziyaretim sırasında, halk odaklı kalkınma yaklaşımı sayesinde yoksulluğun azaltılmasında kaydedilen ilerlemeye bizzat tanıklık ettim" dedi.

Suryanagara, "Çin'in yoksulluğun azaltılması yönetişimi, kırsal kalkınma ve koordineli bölgesel büyüme konusunda geliştirdiği temel kavramlar ve yenilikçi uygulamalar, Endonezya'daki düzenli nüfus yerleştirme çalışmalarını teşvik etme ve doğu bölgelerinin kalkınmasını hızlandırma açısından sistematik ve değerli bir referans teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan uzmanlar ve akademisyenler, Çin'in 15. Beş Yıllık Plan'ının sunduğu fırsatlar, ortak modernleşme ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik deneyimler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Endonezya'daki köy yetkililerine yönelik eğitim programına katılan temsilciler ise Çin'deki eğitim ve etkileşim programlarına dair deneyimlerini paylaşarak, edindikleri bilgileri yerel yönetimde nasıl uyguladıklarını anlattı.

Kaynak: Xinhua