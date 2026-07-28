Haberler

Endonezya'da besleyici yemek mutfakları kapatıldı

Endonezya'da besleyici yemek mutfakları kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CAKARTA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun başlıca projelerinden ücretsiz besleyici yemek programı kapsamındaki 833 mutfak, hijyen, sanitasyon ve gıda kalitesi standartlarını karşılayamadığı gerekçesiyle kalıcı olarak kapatıldı.

CAKARTA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun başlıca projelerinden ücretsiz besleyici yemek programı kapsamındaki 833 mutfak, hijyen, sanitasyon ve gıda kalitesi standartlarını karşılayamadığı gerekçesiyle kalıcı olarak kapatıldı.

Endonezya Ulusal Beslenme Ajansı Başkanı Sudaryono pazartesi günü yaptığı açıklamada, denetimlerde tespit edilen eksiklikleri gidermeleri için mutfaklara süre tanındığını, ancak tanınan sürede gerekli şartları sağlamayan mutfakların kalıcı olarak kapatıldığını açıkladı.

Sudaryono, "Hijyen sorunları, gıda zehirlenmeleri ve düşük gıda kalitesiyle ilişkilendirilen bu mutfaklar, talep ettiğimiz standartları karşılayamadı" dedi.

Kapatılan mutfakların 98'i Sumatra'da, 311'i Cava ve Madura'da, 424'ü ise ülkenin diğer bölgelerinde bulunuyor.

Programdan yararlananların yemek almaya devam edeceğini belirten Sudaryono, hizmetlerin aksamaması için dağıtımın yakınlardaki aktif mutfaklardan süreceğini ifade etti.

Prabowo'nun temel politikalarından biri olan ücretsiz besleyici yemek programı, Endonezya genelinde öğrenciler ile savunmasız gruplara günlük yemek sağlıyor. Program, başladığı günden bu yana gıda güvenliği vakaları nedeniyle incelemelerin odağında yer alıyor.

Kaynak: Xinhua
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Bir ilimiz diken üstünde: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması

Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar için sessizliğini bozdu

İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

"Aşkım, sevdam" dediği kentte 4 başkana rozet takacak

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bizim Çocuklar'dan Filenin Sultanları için tepki çeken hareket

Bizim Çocuklar'dan Filenin Sultanları için tepki çeken hareket
Gabriel Sara'dan olay itiraf: Çoğu insan bilmiyor ama...

Gabriel Sara'dan olay itiraf: Çoğu insan bilmiyor ama...
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Uzak Şehir'in Pakize'sinden olay pozlar: Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Tatil pozları bomba! Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Tartışmalara konu olan Yeni Parti logosu değişiyor

Tartışmalara konu olan Yeni Parti logosuyla ilgili sürpriz karar
Emniyet'in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı

Emniyette yeni dönem! 46 yıllık defter kapandı
Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye

Yılda 37 milyon dolar kazanan Alperen'den servet değerinde jest