Endonezya'da besleyici yemek mutfakları kapatıldı

CAKARTA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun başlıca projelerinden ücretsiz besleyici yemek programı kapsamındaki 833 mutfak, hijyen, sanitasyon ve gıda kalitesi standartlarını karşılayamadığı gerekçesiyle kalıcı olarak kapatıldı.

Endonezya Ulusal Beslenme Ajansı Başkanı Sudaryono pazartesi günü yaptığı açıklamada, denetimlerde tespit edilen eksiklikleri gidermeleri için mutfaklara süre tanındığını, ancak tanınan sürede gerekli şartları sağlamayan mutfakların kalıcı olarak kapatıldığını açıkladı.

Sudaryono, "Hijyen sorunları, gıda zehirlenmeleri ve düşük gıda kalitesiyle ilişkilendirilen bu mutfaklar, talep ettiğimiz standartları karşılayamadı" dedi.

Kapatılan mutfakların 98'i Sumatra'da, 311'i Cava ve Madura'da, 424'ü ise ülkenin diğer bölgelerinde bulunuyor.

Programdan yararlananların yemek almaya devam edeceğini belirten Sudaryono, hizmetlerin aksamaması için dağıtımın yakınlardaki aktif mutfaklardan süreceğini ifade etti.

Prabowo'nun temel politikalarından biri olan ücretsiz besleyici yemek programı, Endonezya genelinde öğrenciler ile savunmasız gruplara günlük yemek sağlıyor. Program, başladığı günden bu yana gıda güvenliği vakaları nedeniyle incelemelerin odağında yer alıyor.

Kaynak: Xinhua