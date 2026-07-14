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Endonezya'da Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi hayır çeşmesi hizmete açıldı

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Somuncu Baba Derneği ve Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı iş birliğiyle Endonezya'nın Banda Aceh kentindeki Ar-Raniry İslam Üniversitesi kampüsünde hayır çeşmesi açıldı. Çeşme, dört dilde kitabeler ve arıtma sistemiyle donatıldı.

Somuncu Baba Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfının ortak çalışmasıyla Endonezya'nın Banda Aceh kentinde hayır çeşmesi açıldı.

Ar-Raniry İslam Üniversitesi kampüsüne inşa edilen "Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri Hayır Çeşmesi"nin açılışı için tören düzenlendi.

Ar-Raniry İslam Üniversitesi öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Somuncu Baba Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği adına konuşan Hamit Demir, derneğin farklı coğrafyalarda hayır işleri yaptığını söyledi.

Demir, Somuncu Baba Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin Türkiye ile Endonezya arasındaki gönül köprüsünü güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Ar-Raniry İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag. ise yapılan hizmetin iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceğini belirtti.

Türkiye'den temin edilen doğal mermerle kaplanan çeşmede bazalt zemin döşemesi kullanılırken, Türkçe, İngilizce, Endonezce ve Arapça olmak üzere dört dilde kitabelere yer verildi.

Sekiz muslukla hizmet veren çeşmede, temiz suyun kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 3 bin litre kapasiteli entegre arıtma sistemi kuruldu.

Programa, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen
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