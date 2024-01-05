Endonezya'da Tren Kazası: En Az 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Endonezya'nın Bandung bölgesinde meydana gelen tren kazasında en az 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kazanın nedeni hakkında soruşturma devam ediyor.
1. ANONS (İngilizce): SUN LEİ, Xinhua muhabiri
2. Kaza mahallinden çeşitli görüntüler
ANONS (İngilizce): SUN LEİ, Xinhua muhabiri:
"Ben, Endonezya'nın Xinhua muhabiri Sun Lei. Doğu Cava eyaletinin Bandung bölgesinde Cuma günü sabah saatlerinde iki trenin karıştığı bir kaza meydana geldi. Çok sayıda kişi yaralandı. Yerel medyaya göre en az 3 kişi hayatını kaybederken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor."
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cakarta'dan bildiriyor. (XHTV)