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Endonezya'da Tren Kazası: En Az 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Endonezya'nın Bandung bölgesinde meydana gelen tren kazasında en az 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kazanın nedeni hakkında soruşturma devam ediyor.

1. ANONS (İngilizce): SUN LEİ, Xinhua muhabiri

2. Kaza mahallinden çeşitli görüntüler

ANONS (İngilizce): SUN LEİ, Xinhua muhabiri:

"Ben, Endonezya'nın Xinhua muhabiri Sun Lei. Doğu Cava eyaletinin Bandung bölgesinde Cuma günü sabah saatlerinde iki trenin karıştığı bir kaza meydana geldi. Çok sayıda kişi yaralandı. Yerel medyaya göre en az 3 kişi hayatını kaybederken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cakarta'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Endonezya Bandung Soruşturma Kaza Dünya Güncel Haberler

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