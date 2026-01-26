Haberler

Endonezya'daki toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısı 34'e çıktı

Batı Cava eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Çalışmalar devam ederken, ikinci bir toprak kayması nedeniyle arama kurtarma faaliyetlerine geçici olarak ara verildi.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi.

Batı Bandung bölgesinde günlerdir etkili olan şiddetli yağışların ardından 24 Ocak'ta meydana gelen toprak kayması sonrası arama kurtarma ekipleri, zorlu koşullarda çalışmalarını sürdürüyor.

Antara ajansının haberine göre arama kurtarma ekiplerinin yetkilisi Ade Dian, faciada yaşamını yitirenlerin sayısının 34'e çıktığını, kayıp 46 kişi için çalışmalara şiddetli yağışlar nedeniyle yarın devam edileceğini belirtti.

Dian, arama kurtarma çalışmaları sürerken ikinci toprak kaymasının meydana geldiğini, çalışmalara geçici süreyle ara verdiklerini kaydetti.

Jakarta Globe'un Endonezya Donanması'nın açıklamasına dayandırdığı haberine göre heyelanda hayatını kaybedenler arasında 4 asker de bulunuyor.

Dün, toprak kaymasının meydana geldiği bölgelerden yaklaşık 230 kişi geçici barınaklara tahliye edilmişti.

Yetkililer, 30'dan fazla evin hasar gördüğünü, bazı yerleşim alanlarının tamamen toprak altında kaldığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
