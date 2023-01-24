Endonezya'da Sel Felaketi
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ACEH URARA, 24 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Aceh eyaletinin Aceh Utara ilçesine bağlı Buket Linteung köyünde şiddetli yağmurdan sonra sel sularında tahta bir kanoda kürek çeken insanlar, 23 Ocak 2023. (Fotoğraf: Fachrul Reza/Xinhua)
ACEH URARA, 24 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Aceh eyaletinin Aceh Utara ilçesine bağlı Buket Linteung köyünde şiddetli yağmurdan sonra sel sularında tahta bir kanoda kürek çeken insanlar, 23 Ocak 2023. (Fotoğraf: Fachrul Reza/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel