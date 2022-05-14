Endonezya'da &quot;şehir çiftçiliği&quot; - Haberler

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Endonezya'da "şehir çiftçiliği"

AA - Dasril Roszandi - Güncel
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Şehirleşmenin hızlanması ve tarım alanlarının gittikçe azalmasıyla beraber çiftçiler kendilerine alternatif üretim alanları aramaya başladı.

Şehirleşmenin hızlanması ve tarım alanlarının gittikçe azalmasıyla beraber çiftçiler kendilerine alternatif üretim alanları aramaya başladı. Endonezya'nın başkenti Cakarta'da çatı katları tarım alanı olarak değerlendirilirken, şehir içerisinde henüz imara açılmamış alanlarda da yine çiftçiler tarafından ekim yapılıyor.

AA / Dasril Roszandi - Güncel

Endonezya, Jakarta, Tarım, Ekim, Güncel, Haberler

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