Endonezya'da Şap Hastalığıyla Mücadele - Haberler

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Endonezya'da Şap Hastalığıyla Mücadele

Xinhua - Güncel
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Endonezya'da Şap Hastalığıyla Mücadele

BANDUNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Bandung'da koruyucu giysi giyen bir Hayvan Sağlığı Merkezi görevlisi, bir ineğin ağız durumunu kontrol ediyor, 17 Mayıs 2022.

BANDUNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Bandung'da koruyucu giysi giyen bir Hayvan Sağlığı Merkezi görevlisi, bir ineğin ağız durumunu kontrol ediyor, 17 Mayıs 2022. Endonezya, yeniden ortaya çıkan ve sığır, koyun, domuz ve keçi gibi çift tırnaklı hayvanlar arasında yayılan şap hastalığıyla başa çıkmaya çalışıyor. (Fotoğraf: Septianjar/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Endonezya, 18 mayıs, Bandung, Mayıs, Güncel, Haberler

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