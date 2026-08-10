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Endonezya'da Orman Yangınları: 107 Bin Hektar Etkilendi, 43 Helikopter Görevde

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Endonezya'da El Nino kaynaklı kuraklık nedeniyle çıkan orman yangınları 107 bin hektarı etkiledi. Müdahale için 43 helikopter görevlendirildi, ihtiyaç halinde 10-15 hava aracı daha hazır tutuluyor. Yangınlar Jambi, Güney Sumatra ve Kalimantan bölgelerinde yoğunlaştı.

Endonezya'da 107 bin hektarlık alanın etkilendiği orman yangınlarına müdahale amacıyla 43 helikopterin görevlendirildiği bildirildi.

Antara ajansının haberine göre, Siyasi ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Koordinasyon Bakanı Djamari Chaniago, ülkede El Nino sıcaklarının yol açtığı kuraklık nedeniyle çıkan yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Djamari, yangınlardan 107 bin hektarlık alanın etkilendiğini, müdahalelerin Jambi, Güney Sumatra, Batı Kalimantan, Kalimantan, Güney Kalimantan ve Riau eyaletlerinde yoğunlaştığını ifade etti.

Yangınlara müdahalede şimdiye kadar 43 helikopterin görevlendirildiğini, ihtiyaç halinde 10 ila 15 hava aracının hazır olduğunu belirten Djamari, merkezi hükümet yetkililerinin bölge yetkililerinin yanı sıra askeri personel, polis ve afet idaresi görevlileriyle işbirliği yaptığını bildirdi.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Bromo Dağı'nın çevresinde devam eden yangınlarda yaklaşık 520 hektar alanın zarar gördüğü açıklanmıştı.

Yetkililer, dağın bulunduğu turistik Bromo Tengger Semeru Milli Parkı'nı kapatmıştı.

Kaynak: AA
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