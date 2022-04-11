Endonezya'da öğrenciler, seçimlerin erteleneceği söylentisini protesto etti

KUALA Endonezya'da öğrenciler, 2024'te yapılması planlanan seçimlerin erteleneceği yönündeki söylentiler üzerine protesto düzenledi.

Endonezya'nın başkenti ve çevre şehirlerdeki binlerce öğrenci, hükümetin iki dönemlik yasal sınıra takılan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun görevde kalması için 2024'te yapılması planlanan seçimleri erteleyeceği yönündeki söylentileri protesto etmek için yürüdü.

Başkent Cakarta'daki güvenlik güçleri, protestocuların Başkanlık Sarayı ve Parlamento binasına yürüme girişiminin ardından Saray ve Meclise giden yolları kapadı.

Protesto koordinatörü Kaharuddin, "Parlamento üyelerinin anayasayı değiştirerek ülkenin anayasasına ihanet etmemelerini ve halkın isteklerini dinlemelerini talep ediyoruz." dedi.

Protestocular, demokrasi yanlısı ve yükselen akaryakıt, gıda fiyatlarını eleştiren sloganlar attı.

Cakarta'nın yanı sıra Bandung, Yogyakarta, Makassar ve Pontianak gibi şehirlerde de benzer protestolar düzenlendi.

Öte yandan Devlet Başkanı Widodo, hükümetin seçimleri erteleyeceği yönündeki haberleri yalanlayarak kabineye 2024 seçimlerinin 14 Şubat'ta yapılacağını açıklaması talimatı verdiğini belirtti.

Diktatör Suharto'nun demokrasi yanlısı kitlesel protestolarla devrilmesinden ardından 1999'da kabul edilen Endonezya Anayasası'nın ilk maddesi uyarınca Endonezya'da devlet başkanlarının görev süreleri iki dönemle sınırlandırıldı.