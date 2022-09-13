Endonezya'da öğrenciler petrol fiyatlarındaki artışı protesto etti Güncel Haberler Endonezya hükümetinin, dış ticaret açığını kapatmak ve devlet gelirini artırmak için petrol fiyatlarını yüzde 30 oranında artırma kararı başkent Cakarta'da öğrenciler tarafından protesto edildi. Endonezya hükümetinin, dış ticaret açığını kapatmak ve devlet gelirini artırmak için petrol fiyatlarını yüzde 30 oranında artırma kararı başkent Cakarta'da öğrenciler tarafından protesto edildi. Güncel Kaynak: AA / Firdaus Wajidi Jakarta Güncel Haberler

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