Endonezya'da Müslümanların bayramda eve dönüş heyecanı - Haberler

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Endonezya'da Müslümanların bayramda eve dönüş heyecanı

AA - Firdaus Wajidi - Güncel
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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Endonezya'nın başkentindeki binlerce Müslüman, memleketlerini ziyaret etmek ya da tatil için otobüs terminallerine akın etti.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Endonezya'nın başkentindeki binlerce Müslüman, memleketlerini ziyaret etmek ya da tatil için otobüs terminallerine akın etti. Cakarta'da bulunan Lebak Bulus Terminali'ne gelen Müslümanlar, otobüs bileti alabilmek için sıraya girdi. Yanlarında getirdikleri valizleri otobüslerin bagajına yerleştirdikten sonra koltuklarındaki yerlerini alan Endonezyalılar, bayram ziyareti için memleketlerinin yolunu tuttu.

AA / Firdaus Wajidi - Güncel

Ramazan Bayramı, Endonezya, Müslüman, Jakarta, Güncel, Haberler

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