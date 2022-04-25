Endonezya'da Müslümanların bayramda eve dönüş heyecanı

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Endonezya'nın başkentindeki binlerce Müslüman, memleketlerini ziyaret etmek ya da tatil için otobüs terminallerine akın etti. Cakarta'da bulunan Lebak Bulus Terminali'ne gelen Müslümanlar, otobüs bileti alabilmek için sıraya girdi. Yanlarında getirdikleri valizleri otobüslerin bagajına yerleştirdikten sonra koltuklarındaki yerlerini alan Endonezyalılar, bayram ziyareti için memleketlerinin yolunu tuttu.