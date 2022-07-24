Endonezya'da Michael Jordan müzesi
AA - Surya Fachrizal Aprianus - Güncel
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Endonezya'da Cava adasının batısında yer alan Bogor şehrindeki, NBA'in efsanevi yıldızı Michael Jordan temalı "The Bucketlist" isimli müze, Asya kıtasındaki en geniş Michael Jordan koleksiyonuna sahip olduğunu iddia ediyor.
Endonezya'da Cava adasının batısında yer alan Bogor şehrindeki, NBA'in efsanevi yıldızı Michael Jordan temalı "The Bucketlist" isimli müze, Asya kıtasındaki en geniş Michael Jordan koleksiyonuna sahip olduğunu iddia ediyor.
Müze, efsanevi yıldızın kolej zamanından, NBA'deki kariyerinden ve ABD milli takımından derlenen çeşitli öğeleri sergiliyor.
Michael Jordan'ın Chicago Bulls için oynarken aldığı 6 NBA şampiyonluk yüzüğünün replikaları da müzede sergilenen eserler arasında.
AA / Surya Fachrizal Aprianus - Güncel