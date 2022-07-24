Endonezya'da Michael Jordan müzesi Endonezya'da Cava adasının batısında yer alan Bogor şehrindeki, NBA'in efsanevi yıldızı Michael Jordan temalı "The Bucketlist" isimli müze, Asya kıtasındaki en geniş Michael Jordan koleksiyonuna sahip olduğunu iddia ediyor. Endonezya'da Cava adasının batısında yer alan Bogor şehrindeki, NBA'in efsanevi yıldızı Michael Jordan temalı "The Bucketlist" isimli müze, Asya kıtasındaki en geniş Michael Jordan koleksiyonuna sahip olduğunu iddia ediyor. Müze, efsanevi yıldızın kolej zamanından, NBA'deki kariyerinden ve ABD milli takımından derlenen çeşitli öğeleri sergiliyor. Michael Jordan'ın Chicago Bulls için oynarken aldığı 6 NBA şampiyonluk yüzüğünün replikaları da müzede sergilenen eserler arasında. AA / Surya Fachrizal Aprianus - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Michael Jordan Güncel Haberler

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