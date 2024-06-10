Endonezya'da yanardağ patlaması! 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesinde patlayan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın yaklaşık 800 metreye kül püskürttüğü bildirildi.

ÜLKE ALARMA GEÇTİ

Antara News'un haberine göre, Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezinden (PVMBG), Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın faaliyetlerine ilişkin açıklama yapıldı. Yanardağın patladığı ve yaklaşık 800 metre yüksekliğe kül püskürttüğü belirtildi.

PATLAMA 303 SANİYE SÜRDÜ

Açıklamada, 303 saniye süren patlamaya ilişkin teyakkuzda bulunulduğu vurgulanarak, bölge halkına dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

YAKLAŞIK 130 AKTİF YANARDAĞ BULUNUYOR

Yetkililer, yanardağla ilgili alarm seviyesinin ikiden üçe çıkarıldığını duyurdu. "Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.