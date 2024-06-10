Endonezya'da yanardağ patlaması! 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte
Endonezya'da bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda patlama yaşandı. 303 saniye süren patlamanın meydana geldiği yanardağ yaklaşık 800 metre yüksekliğe kül püskürttü. Yetkililer yanardağla ilgili alarm seviyesinin ikiden üçe çıkarıldığını duyururken, bölge halkına dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesinde patlayan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın yaklaşık 800 metreye kül püskürttüğü bildirildi.
ÜLKE ALARMA GEÇTİ
Antara News'un haberine göre, Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezinden (PVMBG), Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın faaliyetlerine ilişkin açıklama yapıldı. Yanardağın patladığı ve yaklaşık 800 metre yüksekliğe kül püskürttüğü belirtildi.
PATLAMA 303 SANİYE SÜRDÜ
Açıklamada, 303 saniye süren patlamaya ilişkin teyakkuzda bulunulduğu vurgulanarak, bölge halkına dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.
YAKLAŞIK 130 AKTİF YANARDAĞ BULUNUYOR
Yetkililer, yanardağla ilgili alarm seviyesinin ikiden üçe çıkarıldığını duyurdu. "Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.