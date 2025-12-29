Haberler

Endonezya'da huzurevinde çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Endonezya'nın Manado kentinde bir huzurevinde çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının elektrik arızasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinin Manado kentinde bir huzurevinde çıkan yangında 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis yetkilileri, Manado'da bulunan tek katlı huzurevinde yangın çıktığını açıkladı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE YANGININ ELEKTRİK ARIZASINDAN ÇIKTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Yangında 16 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, hastaneye kaldırılan 15 kişinin ise tedavi altına alındığını aktardı. İlk belirlemelere göre, elektrik arızasından kaynaklandığı düşünülen yangına ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

