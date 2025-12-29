Endonezya'da huzurevinde çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti
Endonezya'nın Manado kentinde bir huzurevinde çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının elektrik arızasından kaynaklandığı düşünülüyor.
- Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinin Manado kentinde bir huzurevinde çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti.
- Yangında 15 kişi hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
- İlk belirlemelere göre yangının elektrik arızasından kaynaklandığı düşünülüyor.
Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinin Manado kentinde bir huzurevinde çıkan yangında 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis yetkilileri, Manado'da bulunan tek katlı huzurevinde yangın çıktığını açıkladı.
İLK BELİRLEMELERE GÖRE YANGININ ELEKTRİK ARIZASINDAN ÇIKTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR
Yangında 16 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, hastaneye kaldırılan 15 kişinin ise tedavi altına alındığını aktardı. İlk belirlemelere göre, elektrik arızasından kaynaklandığı düşünülen yangına ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel