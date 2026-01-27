Haberler

Endonezya'nın Batı Cava Eyaletinde Yaşanan Heyelanda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 38'e Yükseldi
Güncelleme:
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen heyelan sonucunda 38 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan heyelan nedeniyle 685 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

CAKARTA, 27 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Cisarua bölgesinde cumartesi günü meydana gelen heyelan nedeniyle hayatını kaybeden 38 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı salı günü yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü, arama alanını genişletmek amacıyla olay yerine ek ağır makineler ve ekipman gönderildiğini ve 9 ekskavatör ile yaklaşık 800 personelin çalışmalara katıldığını bildirdi.

Ajans ayrıca, felaket nedeniyle en az 685 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve bu kişilerin köy ofisleri ile geçici tahliye merkezlerine yerleştirildiğini açıkladı.

Yetkililer, heyelanın, iki gece boyunca etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle dağlık Cisarua bölgesindeki dik yamaçların suyla dolması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Endonezya'da ekim ile mart ayları arasında süren yağmur mevsiminde sık sık sel ve heyelanlar meydana geliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500

