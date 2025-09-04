Haberler

Endonezya'da Helikopter Kazası: 6 Yolcu ve 2 Mürettebat Kayboldu

Endonezya'da Helikopter Kazası: 6 Yolcu ve 2 Mürettebat Kayboldu
Güney Kalimantan'da Eastindo Havayolları'na ait bir helikopterin enkazı bulundu. Helikopter, kalkıştan 8 dakika sonra hava trafik kontrolüyle bağlantısını kaybetmişti.

GÜNEY KALİMANTAN, 4 Eylül (Xinhua) -- Endonezya'da 6 yolcu ve 2 mürettebat taşıyan bir helikopterin enkazı, Güney Kalimantan eyaletinde ormanlık bir alanda bulundu.

Pazartesi günü Güney Kalimantan eyaletine bağlı Kotabaru bölgesindeki bir havaalanından kalkan Eastindo Havayolları'na ait helikopter, kalkıştan sekiz dakika sonra hava trafik kontrolüyle irtibatını kaybetmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
