Endonezya'da geçen yıl doğan ilk dev panda Rio, birinci yaş gününü kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Endonezya'da geçen yıl dünyaya gelen ilk dev panda Rio, cuma günü birinci yaş gününü kutladı. Taman Safari Endonezya'ya akın eden ziyaretçiler, gelişim fotoğraflarının sergilendiği etkinlikte kutlama mesajları yazdı.
CAKARTA, 28 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'da geçen yıl dünyaya gelen ilk dev panda olan Rio, cuma günü birinci yaş gününü kutladı.
Rio'nun doğum gününü kutlamak isteyen çok sayıda ziyaretçi, Taman Safari Endonezya'ya akın etti.
Etkinlik kapsamında Rio'nun bir aylık yavru olduğu dönemden bir yaşına kadar geçirdiği gelişim fotoğraflarla sergilendi.
Ziyaretçiler, parkta genç panda için hazırlanan doğum günü panosuna kutlama mesajları yazdı ve çizimler yaptı.
Kaynak: Xinhua