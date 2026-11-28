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CAKARTA, 28 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'da geçen yıl dünyaya gelen ilk dev panda olan Rio, cuma günü birinci yaş gününü kutladı.

Rio'nun doğum gününü kutlamak isteyen çok sayıda ziyaretçi, Taman Safari Endonezya'ya akın etti.

Etkinlik kapsamında Rio'nun bir aylık yavru olduğu dönemden bir yaşına kadar geçirdiği gelişim fotoğraflarla sergilendi.

Ziyaretçiler, parkta genç panda için hazırlanan doğum günü panosuna kutlama mesajları yazdı ve çizimler yaptı.

Kaynak: Xinhua