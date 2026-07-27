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Jember Moda Karnavalı'nda renkli görüntüler

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JEMBER, 27 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Jember kentinde düzenlenen 2026 Jember Moda Karnavalı'nda izleyicilerle özçekim yapan bir sanatçı, 26 Temmuz 2026.

JEMBER, 27 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Jember kentinde düzenlenen 2026 Jember Moda Karnavalı'nda izleyicilerle özçekim yapan bir sanatçı, 26 Temmuz 2026.

Bu yıl "İnsanlık, Dünya ve Yaşam" teması altında düzenlenen karnaval, insanlığa, çevresel sürdürülebilirliğe ve insan ile doğa arasındaki ilişkiye dikkat çekiyor. (Fotoğraf: Sahlan Kurniawan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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