Haberler

Endonezya'da Çöp Sahası Çöktü: 7 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cakarta yakınlarındaki Bekasi'de, Bantar Gebang Entegre Atık İşleme Tesisi'nde meydana gelen çöp yığını çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

CAKARTA, 10 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta yakınlarındaki Bekasi'de yer alan atık işleme tesisinde bir çöp yığınının çökmesinin ardından olay yerinde çalışan kurtarma ekipleri, 9 Mart 2026.

Cakarta Arama Kurtarma Ofisi salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin en büyük çöp sahası olan Bantar Gebang Entegre Atık İşleme Tesisi'nde meydana gelen çökme sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini duyurdu. (Fotoğraf: Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşını aradı! İşte füze için yapılan savunma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan mini pizza

Tartışma yaratan pizza!
Bayram öncesi havalara uçacaklar! Fenerbahçe'den çalışanlarına dev promosyon

Her çalışana kişi başı 300 bin TL ödeyecekler
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle

Netanyahu'yu çıldırtacak hamle
13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi

13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi
Tartışma yaratan mini pizza

Tartışma yaratan pizza!
34 yıldır su içemiyor, bakın nasıl hayatta kalıyor

34 yıldır su içemiyor, bakın nasıl hayatta kalıyor
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini