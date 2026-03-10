Endonezya'da Çöp Sahası Çöktü: 7 Ölü

CAKARTA, 10 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta yakınlarındaki Bekasi'de yer alan atık işleme tesisinde bir çöp yığınının çökmesinin ardından olay yerinde çalışan kurtarma ekipleri, 9 Mart 2026.

Cakarta Arama Kurtarma Ofisi salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin en büyük çöp sahası olan Bantar Gebang Entegre Atık İşleme Tesisi'nde meydana gelen çökme sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini duyurdu. (Fotoğraf: Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua