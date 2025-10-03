Endonezya'da Cava Adası'nda Radyoaktif Kirlilik Tespit Edildi

Endonezya, Cava Adası'nda bulunan bir sanayi bölgesinde radyoaktif kirlilik tespit edildiğini açıkladı.

Antara News'in haberine göre yetkililer, Cava Adası'nın batısındaki Banten eyaletine bağlı Serang bölgesindeki sanayi tesislerinde radyoaktif kirlilik incelemesi yapıldığını açıkladı.

Yetkililer, inceleme sonucunda, bölgedeki 10 farklı noktada radyoaktif kirlilik tespit edildiğini duyurdu.

Çevre ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise bu kapsamda, radyasyon kirliliğiyle mücadele ekibinin kapsamlı dekontaminasyon (arındırma) çalışması başlattığı ifade edildi.

Açıklamada, alandan yüksek seviyede radyoaktif materyal toplandığı ve bunların güvenli şekilde tahliye edildiği aktarıldı.

Bölgede yaşayan veya çalışan 1562 kişinin sağlık taramasından geçirildiği vurgulanan açıklamada, 9 kişide nükleer fisyon sonucu ortaya çıkan sezyum-137 (Cs-137) tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, hastaneye kaldırılan 9 kişinin gözetim altında tutulduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.

ABD'nin Endonezya'dan ithal edilen dondurulmuş karideslerde radyoaktif madde tespit etmesi üzerine bir deniz ürünleri şirketi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Endonezya makamları ise ağustos ayında söz konusu deniz ürünleri şirketinin faaliyetlerini durdurmuştu

Yapılan incelemelerde, karideslerde nükleer fisyon sonucu ortaya çıkan sezyum-137'ye rastlanmıştı.

Uzmanlara göre sezyum-137, bulantı, kusma, yorgunluk, ishal ve cilt hastalıklarına yol açabiliyor. Uzun süreli düşük doz maruziyet ise kanser riskini artırıyor, bağışıklığı zayıflatıyor ve gebelerde doğumsal anomalilere neden olabiliyor.