Endonezya'da bayram öncesi trafik yoğunluğu havadan görüntülendi - Haberler

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Endonezya'da bayram öncesi trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

AA - Riky Sultana - Güncel
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Endonezya'nın Batı Cava bölgesinde, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi memleketlerine gitmeye çalışan Endonezyalılar, otoyollarda yoğunluğa neden oldu.

Endonezya'nın Batı Cava bölgesinde, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi memleketlerine gitmeye çalışan Endonezyalılar, otoyollarda yoğunluğa neden oldu. Endonezya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu bayramda yaklaşık 85 milyon insanın bayram için memleketlerine gitmesi bekleniyor.

AA / Riky Sultana - Güncel

Ramazan Bayramı, Endonezya, Bayram, Güncel, Haberler

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