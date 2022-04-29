Endonezya'da bayram öncesi trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Endonezya'nın Batı Cava bölgesinde, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi memleketlerine gitmeye çalışan Endonezyalılar, otoyollarda yoğunluğa neden oldu. Endonezya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu bayramda yaklaşık 85 milyon insanın bayram için memleketlerine gitmesi bekleniyor.