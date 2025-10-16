Haberler

Endonezya'da Ayrılıkçı Gruplara Yönelik Operasyonda 14 Kişi Öldürüldü

Endonezya'nın Papua eyaletindeki çatışmada güvenlik güçleri, 'Özgür Papua Hareketi'na yönelik operasyon düzenledi. Çatışmada 14 ayrılıkçının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Endonezya'da güvenlik güçleri ile Papua eyaletindeki ayrılıkçı silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 14 ayrılıkçı öldü.

Antara News'ün haberine göre, güvenlik güçleri, eyaletin Intan Jaya bölgesindeki "Özgür Papua Hareketi" mensubu ayrılıkçılara yönelik operasyon düzenledi.

Endonezya ordusundan yapılan açıklamada, operasyon sırasında çıkan çatışmada 30 ayrılıkçıdan 14'ünün etkisiz hale getirildiği, diğerlerinin ise silah ve ekipmanlarını bırakarak kaçtığı bildirildi.

Açıklamada, operasyonun amacının "ayrılıkçıların kontrolü altındaki köy halkını kurtarmak" olduğu belirtildi.

Papua bölgesi

Endonezya'nın büyük bölümünden etnik ve kültürel olarak ayrışan, eski Hollanda sömürgesi Papua bölgesi, 1969'da Birlemiş Milletlerin (BM) himayesinde yapılan oylamayla Endonezya'ya katılmıştı.

Maden zengini bölgede isyancılar ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman çatışma yaşanıyor.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
