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Endonezya'da aktiviste asitle saldıran 4 ordu mensubu 3'er yıla kadar hapis cezası aldı

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Endonezya'da insan hakları aktivisti Andrie Yunus'a asitle saldıran 4 ordu mensubu, askeri mahkeme tarafından 2 ila 3 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. Saldırı, aktivistin ordunun hükümet üzerindeki etkisine dair bir podcast kaydetmesinin ardından gerçekleşmişti.

Endonezya'da askeri mahkeme, bir insan hakları aktivistine asitle saldıran 4 ordu mensubunu 3'er yıla kadar hapis cezası verdi.

Aktivist Andrie Yunus (27), mart ayında ordunun hükümet üzerindeki etkisine dair bir podcast kaydettikten sonra motosikletindeyken Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan 4 askerin asitli saldırısına uğradı.

Yunus'un vücudunda ciddi yanıklar ve gözünde kalıcı hasar oluştu.

Askeri mahkemede saldırıyla ilgili açılan davada, 4 sanık suçlu bulundu.

Mahkeme, Uzman Çavuş Edi Sudarko'yu 3 yıl, Üsteğmen Budhi Hariyanto Widhi Cahyono'yu 2 yıl 6 ay, Yüzbaşı Nandala Dwi Prasetya ve Teğmen Sami Lakka'yı 2'şer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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