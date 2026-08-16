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Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı 51'e Yükseldi

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Endonezya'nın Flores bölgesindeki 7,7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 51'e, yaralı sayısı 101'e yükseldi. 900'den fazla ev yıkıldı, 5 bin kişi barınma alanlarına yerleştirildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Endonezya'da dün meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e çıktı, 101 kişi yaralandı.

Endonezya'nın Flores bölgesindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, ölü sayısının 51'e yükseldiğini, 101 kişinin yaralandığını açıkladı.

Depremde 900'den fazla ev yıkıldı, 450 ev hasar gördü, yaklaşık 5 bin kişi geçici barınma alanlarına yerleştirildi.

Heyelanlar, Flores bölgesi boyunca yerleşim yerlerini birbirine bağlayan yaklaşık 700 kilometrelik kara yolunun bazı bölümlerini ulaşıma kapattı.

Endonezya'da dün 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin ardından en büyüğü 6,2 olmak üzere en az 235 artçı sarsıntı kaydedilmişti.

Öte yandan, Kuzey Sumatra eyaletindeki Pematangsiantar kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Kaynak: AA
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