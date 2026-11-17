Endonezya'da 6,6 büyüklüğündeki deprem 68 kilometre derinlikte meydana geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Tual kentinin 148 kilometre güneybatısında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 68 kilometre derinliğindeki deprem için ilk aşamada tsunami uyarısı yapılmazken, can ve mal kaybı bildirilmedi.
Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, ülkenin Tual kentinin 148 kilometre güneybatısında deprem meydana geldiği belirtildi.
Yerin 68 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 6,6 olarak kayıtlara geçti.
Depreme ilişkin ilk aşamada tsunami uyarısı yapılmazken, henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: AA