Endonezya'da 6,5 Büyüklüğünde Deprem
Endonezya'nın Papua eyaletinde meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki deprem, merkez üssü Abepura bölgesinin 193 kilometre kuzeybatısı olarak belirlendi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı ancak can veya mal kaybı yaşanmadı.
Endonezya'nın Papua eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,5 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssünün, eyaletin Abepura bölgesinin 193 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.
10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel