Endonezya'da 6,5 Büyüklüğünde Deprem

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'nın Papua eyaletinde meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki deprem, merkez üssü Abepura bölgesinin 193 kilometre kuzeybatısı olarak belirlendi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı ancak can veya mal kaybı yaşanmadı.

Endonezya'nın Papua eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,5 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssünün, eyaletin Abepura bölgesinin 193 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi

Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı, Uçum'dan yanıt gecikmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel harekatın el bombalarını ve mermilerini sattılar! 41 yıla kadar hapisleri isteniyor

Özel harekatın el bombalarını ve mermilerini sattılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.