Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
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KUALA Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KUALA Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin, Sibolga şehrinin 40 kilometre kuzeydoğusunda ve 13,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, deprem nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını bildirdi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: AA / İdris Sülün - Güncel