Endonezya'da 5,8 Büyüklüğünde Deprem: 29 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'nın Sulawesi eyaletindeki Poso bölgesinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 29 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Depremin ardından 10 artçı sarsıntı kaydedilirken, tsunami tehlikesi bulunmadığı açıklandı.

Endonezya'nın Sulawesi eyaletine bağlı Poso bölgesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 2'si ağır 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Poso'nun 15 kilometre kuzeyinde yerel saatle 05.38'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Antara News'ün haberine göre Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), depremde 29 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, 2 kişinin durumunun ağır olduğu bilgisini veren BNPB, depremin ardından 10 artçı sarsıntının kaydedildiğini, en şiddetlisinin 3,2, diğerlerinin ortalama 2,0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

BNPB, tsunami tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Yerel basında depremin büyüklüğünün 6 olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Nurgül Yeşilçay'ın şok olduğu an: Reis diye kapıyı açtım

Nurgül Yeşilçay'ın şok olduğu an: Reis diye kapıyı açtım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Myanmar'da ordudan yerleşim yerine hava saldırısı: 21 ölü, 7 yaralı

Ordudan kendi şehrine hava saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.