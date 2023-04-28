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Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem oldu

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem oldu

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Endonezya'nın Maluku eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) 5,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Maluku'nun Tual kentinin 158 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Diğer yandan, Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ise yerel saatle 16.19'da yaşanan depremin büyüklüğünü 6 olarak açıkladı.

BMKG, depremin ardından tsunami uyarısı yapmadı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya, doğal afetlerden en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunuyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Maluku Güncel Haberler

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