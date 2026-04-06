Endonezya, artan yakıt fiyatlarına karşı hava yolu sektörüne fiyat artışı izni verdi

Endonezya, ABD/ İsrail ile İran arasındaki savaşın etkisiyle artan yakıt fiyatları nedeniyle hava yolu şirketlerinin bilet fiyatlarını artırmasına izin verirken, bazı havacılık vergilerini de kaldıracağını açıkladı.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Ekonomi Bakanı Airlangga Hartarto, düzenlediği basın toplantısında fiyat artışlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hartarto, çatışmaların etkisiyle artan havacılık yakıtı fiyatları nedeniyle iç hat uçak bileti fiyatlarındaki artışı yüzde 9-13 aralığında tutma kararı alındığını bildirdi.

Hükümetin fazla maliyetleri kontrol altına almak amacıyla üst bilet fiyat sınırının yüzde 38'ine kadar yakıt ek ücreti artışına izin verdiğini belirten Hartarto ayrıca, fiyatları dengelemek için vergi muafiyetleri ve çeşitli politika önlemleri de uygulayacağını ifade etti.

Endonezya hükümeti, 31 Mart'ta, Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı akaryakıt ve enerji krizine karşı önlem almak amacıyla kamu çalışanları için her cuma zorunlu uzaktan çalışma uygulaması başlatıldığını duyurmuştu.

1 Nisan'dan itibaren ise toplu taşıma araçları dışında sübvansiyonlu yakıt alımlarının araç başına günlük 50 litre ile sınırlandırılması kararlaştırılmıştı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.