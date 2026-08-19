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Endonezya'da 2,6 ton uyuşturucu ele geçirildi

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- "Endonezya'da bu yıl düzenlenen en büyük uyuşturucu baskınlarından biri" olarak nitelendirilen operasyonda 10 Myanmar vatandaşı gözaltına alındı

Endonezya hükümeti, Sumatra bölgesi açıklarında durdurulan bir gemide yaklaşık 2,6 ton sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini ve gemideki 10 Myanmar vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.

Endonezya Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Ajansı yetkilisi Roy Hardi Siahaan, yetkililerin Malezya'nın Sarawak eyaletinden Endonezya sularına doğru uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir gemiye ilişkin istihbarat aldığını belirtti.

Endonezya Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Ajansı, gümrük yetkilileri ve Riau Adaları polisinden oluşan ortak bir görev gücünün gemiye operasyon düzenlediğini aktaran Siahaan, "MV Ocean Porter" gemisinin durdurulduğunu ve inceleme amacıyla Batam Adası'ndaki bir gümrük operasyon üssüne çekildiğini kaydetti.

Siahaan, gemide 8 varilin ve su tanklarının içine gizlenmiş yaklaşık 2,6 ton sıvı sentetik uyuşturucu bulunduğunu belirterek, operasyonu "Endonezya'da bu yıl düzenlenen en büyük uyuşturucu baskınlarından biri" olarak nitelendirdi.

Yetkililer, gemideki 10 Myanmarlı mürettebatın uluslararası bir kaçakçılık şebekesine karıştıkları şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak: AA
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