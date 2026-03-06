Haberler

Endonezya'da 16 yaş altındakilere sosyal medya platformlarında hesap açma yasağı geldi

Endonezya hükümeti, 16 yaş altındaki çocukların yüksek riskli sosyal medya platformlarında hesap açmalarını yasaklayan bir düzenleme getirdi. Uygulama 28 Mart'tan itibaren kademeli olarak başlayacak.

Endonezya'da hükümet, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarında hesap açmasını yasaklama kararı aldı.

Endonezya İletişim ve Dijital İşler Bakanı Meutya Hafid, yaptığı açıklamada, 16 yaşın altındaki çocukların "yüksek riskli dijital platformlarda" hesap açmalarını engelleyen hükümet düzenlemesini imzaladığını duyurdu.

Bu platformlara YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live ve Roblox'un da dahil edileceğini belirten Hafid, uygulamanın 28 Mart'ta kademeli olarak başlayacağını söyledi.

Hafid, söz konusu yasağın amacına ilişkin, "Çocuklarımız giderek daha çok gerçek tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Pornografi, siber zorbalık, çevrim içi dolandırıcılık ve en önemlisi bağımlılığa maruz kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

