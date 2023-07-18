Adana'nın Saimbeyli ilçesinde endemik bir tür olan mavi kelebekler görüntülendi. Her yıl yaz döneminde fotoğraf sanatçılarının ve doğa tutkunlarının görüntülemek için ilçede gözlemlediği mavi desenleri ile endemik tür olan kelebeklerin doğadaki görsel şöleni başladı. Kelebekleri vatandaşlarda doğada cep telefonu ile görüntüledi. Fotoğraf ve video çeken eğitimci Ayhan Kayhan bölgede endemik bir tür olan ve ilçenin doğa turizminde önemli bir sembolü mavi kelebeklerin bu yılda görülmeye başlandığını kaydetti. Kayhan, şu an bu bölgede Mart-Ekim arasında yapılan gözlem çalışmalarında yeni türlerle ilçenin kelebek biyoçeşitliliğinin 161 tür ile Türkiye kelebek biyoçeşitliliğinin yaklaşık yüzde 40'ına sahip olduğu ifade etti. Bölgede uçuşan kelebeklerden pupasından henüz yeni çıkmış kelebekler gözlemlediğini belirten Kayhan, bu güzel doğayı korumak ve temiz tutmak gerektiğini ifade etti.

Endemik tür mavi kelebekler görüntülendi

ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde endemik bir tür olan mavi kelebekler görüntülendi.

Her yıl yaz döneminde fotoğraf sanatçılarının ve doğa tutkunlarının görüntülemek için ilçede gözlemlediği mavi desenleri ile endemik tür olan kelebeklerin doğadaki görsel şöleni başladı. Kelebekleri vatandaşlarda doğada cep telefonu ile görüntüledi. Fotoğraf ve video çeken eğitimci Ayhan Kayhan bölgede endemik bir tür olan ve ilçenin doğa turizminde önemli bir sembolü mavi kelebeklerin bu yılda görülmeye başlandığını kaydetti.

Kayhan" "Bölgede çok sayıda kelebek türü bulunduğunu ve bunları yazla birlikte gelerek fotoğraf ve videolarını çekiyoruz. Bölgede her yaz kelebek fotoğrafları çekiyorum.Yıllardır bu bölgeleri gözlemliyorum. Bu bölgeler en nadir türlerinin başında Mezopotamya Çokgözlüsü, Kafkasya Gelinciği, Çokgözlü Lübnan Esmeri gelmektedir" dedi.

Kayhan, şu an bu bölgede Mart-Ekim arasında yapılan gözlem çalışmalarında yeni türlerle ilçenin kelebek biyoçeşitliliğinin 161 tür ile Türkiye kelebek biyoçeşitliliğinin yaklaşık yüzde 40'ına sahip olduğu ifade etti.

Bölgede uçuşan kelebeklerden pupasından henüz yeni çıkmış kelebekler gözlemlediğini belirten Kayhan, bu güzel doğayı korumak ve temiz tutmak gerektiğini ifade etti.