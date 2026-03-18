Irak'ın Enbar vilayetinde Haşdi Şabi karargahına düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü

Irak'ın Enbar vilayetinde Haşdi Şabi karargahına düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Haşdi Şabi tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Haşdi Şabi Enbar Operasyonlar Komutanlığı ve 45. Tugay 2. Alay karargahına yönelik saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti ve yararlılar var." denildi.