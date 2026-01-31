Haberler

Emekli maaşı farklarının yatırılacağı tarih belli oldu

Güncelleme:
20 bin liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu. En düşük emekli aylığında aradaki 3 bin 119 liralık fark 4 şubat çarşamba günü hesaplara yatırılacak.

Emekli maaşlarının alt sınırını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu yasal onay ile birlikte, Ocak ayı içerisinde maaşını zamlı alamayan emekliler için "fark ödemesi" yapılacak. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilerinin hesaplarına 3 bin 119 TL'lik zam farkları yatırılacak.

4 ŞUBAT GÜNÜ FARK ÖDEMESİ HESAPLARDA

Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren artış kapsamında, ocak ayına ilişkin 3 bin 119 liralık maaş farkının ise 4 Şubat'ta emeklilerin hesaplarına yatırılacağı açıklandı.

SGK'dan yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında

