Emzirme Haftası'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk, Ergen, Kadın Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) birimi tarafından Kepez Devlet Hastanesi'nde "Emzirme Haftası" programı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, her yıl 1-7 Ekim'de kutlanan "Emzirme Haftası" kapsamında düzenlenen programda, gebeler ve emzirmeye devam ederek topluma örnek olan anneler ödüllendirildi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, burada yaptığı konuşmada, anne sütünün her bebeğin en temel hakkı olduğunu ifade etti.

Sağlıklı bir neslin yetişmesi için ilk 6 ay anne sütü, sonrasında ise ek gıdalarla birlikte emzirmenin sürdürülmesinin önem taşıdığını aktaran Özkan, emziren annelerin toplum için birer rol model olduğunu vurguladı.

Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ramazan Gürkan da hastanede anne ve bebek sağlığını korumak adına her türlü desteğin sağlandığını kaydetti.

Etkinlikle, anne sütü ve emzirmenin önemine dikkati çekildi.

Programa, hastane yönetimi, kurum çalışanları, anne adayları ve emziren anneler katıldı.