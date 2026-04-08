Emre Delioğlu'nun "Portreler" sergisi 18 Nisan'da açılıyor

Ressam, görsel tasarımcı ve yazar Emre Delioğlu'nun "Portreler" adlı sergisi, 18 Nisan'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İnsan yüzünü ve kimliğini fiziksel bir temsilden öte çok boyutlu bir anlatı alanı olarak ele alan sergi, Ütopya Art Project Sanat Galerisi'nde ziyarete açılacak.

Küratörlüğünü Murat Asilcan'ın üstlendiği sergide karışık medyayla zeminlendirilmiş, dokulu ve yoğun akrilik yüzeyler dikkati çekiyor. Her bir boyama, kabartma veya kazıma, izleyiciyi yalnızca bir yüzle değil, ardındaki duygusal, psikolojik ve zamansal derinlikle karşı karşıya bırakıyor.

Sanatçının dışavurumcu yaklaşımı, figürleri deformasyon, renk ve doku üzerinden yeniden yorumlayarak, bireysel kimliğin kırılganlığını ve çokluğunu görünür kılıyor. Delioğlu'nun portreleri, klasik temsil anlayışının ötesine geçerek izleyiciyle doğrudan bir bağ kurmayı amaçlıyor. Yüzler, bazen parçalanmış, bazen üst üste binen izler ve müdahalelerle karşımıza çıkarken, her biri ayrı bir hikayenin hissini taşıyor. Bu yönüyle sergi, hem bireysel hem de kolektif hafızaya dokunan bir görsel anlatı sunuyor.

Sergi, 24 Nisan'a kadar açık olacak.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adada patlama

Ateşkes ihlal mi edildi? Kritik noktada peş peşe patlamalar
Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber

Asensio'dan yeni haber! 2 maç yok ama taraftar havalara uçtu
Acun Ilıcalı'dan şok karar! Düşünmeden satacak

Acun Ilıcalı'dan şok karar!

23 yaşındaki futbolcu eşcinsel olduğunu açıkladı

Eşcinsel olduğunu açıkladı! Sevgilisiyle fotoğrafları bile var

Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hande Erçel’in test sonucu belli oldu
Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber

Asensio'dan yeni haber! 2 maç yok ama taraftar havalara uçtu
Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken Kim Jong-Un füze fırlattı

Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken füze fırlattı
Sydney Sweeney ile Scooter Braun galada dudak dudağa

Gala gecesine damga vuran öpücük! Aşkını ilan etti