Emre Delioğlu'nun "Portreler" sergisi 18 Nisan'da açılıyor

Ressam, görsel tasarımcı ve yazar Emre Delioğlu'nun "Portreler" adlı sergisi, 18 Nisan'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İnsan yüzünü ve kimliğini fiziksel bir temsilden öte çok boyutlu bir anlatı alanı olarak ele alan sergi, Ütopya Art Project Sanat Galerisi'nde ziyarete açılacak.

Küratörlüğünü Murat Asilcan'ın üstlendiği sergide karışık medyayla zeminlendirilmiş, dokulu ve yoğun akrilik yüzeyler dikkati çekiyor. Her bir boyama, kabartma veya kazıma, izleyiciyi yalnızca bir yüzle değil, ardındaki duygusal, psikolojik ve zamansal derinlikle karşı karşıya bırakıyor.

Sanatçının dışavurumcu yaklaşımı, figürleri deformasyon, renk ve doku üzerinden yeniden yorumlayarak, bireysel kimliğin kırılganlığını ve çokluğunu görünür kılıyor. Delioğlu'nun portreleri, klasik temsil anlayışının ötesine geçerek izleyiciyle doğrudan bir bağ kurmayı amaçlıyor. Yüzler, bazen parçalanmış, bazen üst üste binen izler ve müdahalelerle karşımıza çıkarken, her biri ayrı bir hikayenin hissini taşıyor. Bu yönüyle sergi, hem bireysel hem de kolektif hafızaya dokunan bir görsel anlatı sunuyor.

Sergi, 24 Nisan'a kadar açık olacak.