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Emniyetten okul önlerinde uygulama

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Tekirdağ Kapaklı İlçesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim ve öğretim sezonunun başlaması nedeniyle okul önlerinde uygulama gerçekleştirildi. Kapaklı genelindeki okul önlerinde uygulama gerçekleştiren Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekipleri, GBT ve kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Ekipler, sürücüleri yaya geçitlerinde ve okul önlerinde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

- Emniyetten okul önlerinde uygulama

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı İlçesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim ve öğretim sezonunun başlaması nedeniyle okul önlerinde uygulama gerçekleştirildi.

Kapaklı genelindeki okul önlerinde uygulama gerçekleştiren Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekipleri, GBT ve kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Ekipler, sürücüleri yaya geçitlerinde ve okul önlerinde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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