Emniyet Genel Müdürlüğü, e-Devlet'in hacklendiği iddialarını yalanladı - Haberler

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Emniyet Genel Müdürlüğü, e-Devlet'in hacklendiği iddialarını yalanladı

AA - Orhan Onur Gemici - Güncel
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Emniyet Genel Müdürlüğü, e-Devlet sistemindeki kişisel ve kurumsal verilerin çalındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. EGM ayrıca, iddiayı ortaya atan gazeteci Fatih Altaylı hakkından suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, E-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. EGM'den yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medyada e-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasının gündemde tutulmaya çalışıldığı belirtildi.

"FATİH ALTAYLI DEZENFORMASYON YAPIYOR"

Son olarak, gazeteci Fatih Altaylı'nın bugünkü köşe yazısında aynı konuya değindiği aktarılan açıklamada, Altaylı'nın daha önce yapılan açıklamaların aksine e-Devlet sistemindeki kişisel ve kurumsal verilerin çalındığı iddialarını dile getirerek kamuoyunda dezenformasyon yaptığı ifade edildi.

"ALTAYLI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"e-Devlet sistemine yetkisiz erişim yapılarak sistemde bulunan verilere erişilmesi ve çalınması kesinlikle söz konusu değildir. Konu ile ilgili olarak bir dolandırıcılık şebekesinin, bazı bireysel kullanıcıların şifrelerini ele geçirerek elde ettiği bilgiler üzerinden dolandırıcılık yapmaya çalıştığı görülmüştür. Yapılan çalışmalar neticesi 3 şahıs hakkında adli işlemlere başlanmış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir. Ayrıca resmi kurumların konuyla ilgili yaptığı açıklamaların aksine kamuoyunu yanlış bilgilendiren ve yönlendiren gazeteci Fatih Altaylı hakkında da suç duyurusunda bulunulacaktır."

AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Fatih Altaylı, Güncel, Haberler

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